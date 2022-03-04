Ukrayna, Rusya'dan yabancı öğrenciler için "güvenli koridor" istedi - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'dan ülkesindeki yabancı öğrencilerin ayrılabilmesi için "güvenli koridor" sağlamasını istedi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.

Ukrayna'nın BM Büyükelçisi Kyslytsya, Konseyde yaptığı konuşmada, Rusya'nın "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlediğini söyledi.

Kyslytsya, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından santralin soğutma sisteminin zarar görmesi durumunda radyoaktif sızıntının onarılamaz sonuçlar doğuracağı ve binlerce kişiyi etkileyeceği uyarısında bulundu.

Rus mevkidaşına seslenen Ukraynalı Büyükelçi Kyslytsya, Rus ordusunun Ukrayna'daki yabancı öğrencilerin ülkeden ayrılabilmesi için "güvenli koridor" sağlaması çağrısı yaptı.

Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyi'ne de Ukrayna hava sahasını tüm uçuşlara kapatması çağrısını yineleyerek, "Ukraynalılar hayatlarıyla bedel ödüyor. Şimdi hareke geçmezseniz, sadece Ukrayna için değil herkes için çok geç olacak." dedi.