Ukrayna: "Rusya güvenlik garantisi vermeli" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rusya güvenlik garantisi vermeli"

23.02.2022 23:28
Ukrayna: "Rusya güvenlik garantisi vermeli"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'dan güvenlik garantisi talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'dan güvenlik garantisi talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, "Budapeşte memorandumunun çalışmadığı sır değil. Ukrayna'nın hiçbir güvenlik birliğinde olmadığını da açıkça biliyoruz. Partnerlerimiz yardımıyla kendimizi koruyoruz. Ama ölenler Ukraynalılar oluyor. Bundan dolayı Ukrayna olarak güvenlik garantisine şimdi artık ihtiyacımız var. Çünkü kendi insanlarımızı koruyabileceğimizi bilmek istiyoruz. Diğer partnerlerimizin de desteği çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ukrayna sınırında Rusya'nın 150 binden fazla askeri olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna 'ua güvenlik garantisi verecek ülkeler arasında Rusya'nın da olduğunu ifade etti.

UKRAYNA'DA 18-60 YAŞ ARASI ASKERE ÇAĞIRILDI

Öte yandan Zelenskiy'nin imzaladığı kararname ile 18-60 yaş arası yedek listesindeki askerler orduya çağırılırken, Donbass dışında Ukrayna'da 30 gün süreyle OHAL ilan edildi. Muhtemel bir saldırı ihtimaline karşılık ise Ukrayna'da nefsi müdafaa olmak şartıyla halka silahlanma fırsatı verildi.

(Bekir Keskin/İHA)

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Son dakika... 'Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor' Son dakika... 'Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor' Ukrayna, Rusya'ya karşı güvenlik garantileri istiyor Ukrayna, Rusya'ya karşı güvenlik garantileri istiyor

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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