Ukrayna: Rusya, İHA ile Mariupol'a zehirli madde attı - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya, İHA ile Mariupol'a zehirli madde attı

11.04.2022 23:02
Ukrayna: Rusya, İHA ile Mariupol'a zehirli madde attı

Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurdu.

Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurdu.

Azak Taburu'ndan yapılan açıklamada, saldırının yaklaşık 1 saat önce meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus işgal birlikleri, düşman İHA'sıyla Mariupol kentinde Ukrayna ordusu ve sivillerine yönelik henüz menşei bilinmeyen zehirli bir madde attı." ifadesi yer aldı.

Söz konusu saldırı sonrası yaralanan insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği vurgulanan açıklamada, zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı kaydedildi.

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Mariupol'de İnsani Yardım Kuyruğu Mariupol'de İnsani Yardım Kuyruğu

İhlas Haber Ajansı, Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya, İHA ile Mariupol'a zehirli madde attı - Son Dakika


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