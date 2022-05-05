Ukrayna: Rusya ile 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya ile 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı

05.05.2022 19:50
Ukrayna: Rusya ile 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından beri Rus güçleriyle 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalının kurtarıldığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından beri Rus güçleriyle 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalının kurtarıldığı bildirildi.

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı ve toplam 324 Ukraynalının kurtarıldığı belirtildi.

Bu esir değişimlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çabalarının önemine vurgu yapılan açıklamada, SBU'nun Ukraynalıların kurtarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ukrayna: Rusya ile 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı - Son Dakika
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