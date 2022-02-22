Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor

22.02.2022 14:25
Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıması nedeniyle Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıması nedeniyle Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

Zelenskiy, Estonya Devlet Başkanı Alar Karis ile başkent Kiev'de ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesme hususunda kendisine talepte bulunduğunu belirten Zelenskiy, toplantıdan sonra bu konuya ele alacağını ifade etti.

Dünyanın ve Avrupa'nın, Gürcistan'da 2008'de yapılan hataların tekrarlanmasına izin veremeyeceğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın "saldırganlığı" akabinde acil yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştıklarını aktardı.

Zelenskiy, yaptırımların Kuzey Akım 2 doğal gaz hattı projesinin tamamen durdurulmasını kapsaması gerektiğine işaret etti.

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Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'i tanıması daha fazla saldırganlık... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'i tanıması daha fazla saldırganlık... Hindistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye ediyor Hindistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmeyi değerlendiriyor - Son Dakika


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