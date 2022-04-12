Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini ifade etmişti.

"VİDEOKONFERANS YOLUYLA SÜRÜYOR"

Putin'in ardından müzakerelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, müzakere sürecinin zorlu geçtiğini ifade ederek, "Müzakerelerde duygusal süreç zor geçiyor. Müzakere alt gruplarının görüşmeleri videokonferans yoluyla sürüyor. Temsilcilerimiz Ukrayna'nın çıkarlarını son derece muhafaza ediyor" dedi.

PUTİN: GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Öte yandan Putin, İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini belirtmiş, " Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" demişti.