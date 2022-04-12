Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor

12.04.2022 20:46
Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor

Putin'in "Görüşmeler çıkmaza girdi" sözlerinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin videokonferans yoluyla devam ettiğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini ifade etmişti.

"VİDEOKONFERANS YOLUYLA SÜRÜYOR"

Putin'in ardından müzakerelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, müzakere sürecinin zorlu geçtiğini ifade ederek, "Müzakerelerde duygusal süreç zor geçiyor. Müzakere alt gruplarının görüşmeleri videokonferans yoluyla sürüyor. Temsilcilerimiz Ukrayna'nın çıkarlarını son derece muhafaza ediyor" dedi.

Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor

PUTİN: GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Öte yandan Putin, İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini belirtmiş, " Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" demişti.

YORUMLAR
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Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı Putin, Ukrayna ile müzakerelerde yine çıkmaza girildiğini söyledi Putin, Ukrayna ile müzakerelerde yine çıkmaza girildiğini söyledi

Vladimir Putin, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor - Son Dakika


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