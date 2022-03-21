Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 21 Mart'ta devam edeceğini duyurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 21 Mart'ta devam edeceğini duyurdu

21.03.2022 01:51
Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 21 Mart'ta devam edeceğini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı." dedi.

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Ateşkes, 21 Mart, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 21 Mart'ta devam edeceğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 21 Mart'ta devam edeceğini duyurdu - Son Dakika
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