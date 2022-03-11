Ukrayna, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı

11.03.2022 03:56
Ukrayna, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.

Ustenko, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki işletmelerin yüzde 50'sinin savaş nedeniyle çalışmadığını belirtti.

Geri kalan işletmelerin zorluklar içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Ustenko, "Rusya'nın ülkemize saldırmasından dolayı kayıplarımız 100 milyar dolar değerinde. Bu, ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) yarısıdır." dedi.

Ustenko, Rusya Merkez Bankasının rezervleri dahil yabancı bankalarda dondurulan Rusya'ya ait varlıkların, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için verilmesi gerektiğini vurguladı.

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Ukrayna, dolar, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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