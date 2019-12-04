Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Rusya ile tüm mahkumların takas edilmesini istiyor
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Ukrayna, Rusya ile tüm mahkumların takas edilmesini istiyor

6 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği görüşmede mahkum değişimi konusunda bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi.

Ukrayna, Rusya ile tüm mahkumların takas edilmesini istiyor, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği görüşmede mahkum değişimi konusunda bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gelecek hafta Paris'te gerçekleştirilecek zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında tüm mahkumların değişimi konusunda anlaşmaya varmak istediğini söyledi. Zelenskiy ayrıca zirvede Donbass bölgesindeki yerel seçimleri görüşeceğini seçimin Ukrayna yasaları altında yapılması ve adaylar konusunda ısrarcı olacağını da belirtti.


Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Normandiya Dörtlüsü olarak bilinen ve Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna liderlerinin bir araya geleceği zirve, 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek. Zirvede Donbass bölgesinde en az 13 bin kişinin öldüğü Ukrayna birlikleri ve Rusya yanlıları arasındaki iç savaş ele alınacak. - KİEV

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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