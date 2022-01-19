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Ukrayna, Rusya karşısında ABD'den aldıkları destek için minnettar - Son Dakika

Ukrayna, Rusya karşısında ABD'den aldıkları destek için minnettar

19.01.2022 17:49

Ukrayna Devlet Başkanı Dmitro Kuleba, Rusya karşısında kendilerine destek veren ABD'ye minnettar olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Dmitro Kuleba, Rusya karşısında kendilerine destek veren ABD'ye minnettar olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi değerlendirmek ve resmi temaslarda bulunmak için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşen Blinken, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüştü. Zelenskiy, ABD'den aldıkları destek için minnettar olduğunu açıkladı.

"UKRAYNA'YA YÖNELİK KARARLAR UKRAYNA'SIZ ALINAMAZ"

Sosyal medya hesabından Blinken ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "Ukrayna'daki gerginliği sonlandırma sürecinde Blinken'in sürece şahsi katılımını değerli buluyorum. ABD'nin etkili siyaseti ve güvenlik desteği için minnettarım. Ekonomik ve mali iş birliğini de güçlendirmeyi bekliyoruz. Masada Ukrayna olmadan, Ukrayna'ya yönelik kararlar alınamayacak" ifadelerini kullandı.

"PANDORA'NIN KUTUSU AÇILACAK"

Resmi ziyareti sonrası basın toplantısında konuşan Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eylemlerinin cezasız kalması Pandora'nın kutusunu açacak. Birçok ABD'li neden Ukrayna'ya bu kadar odaklandığımızı soruyor, bu neden önemli diyor. Tabii ki, Ukrayna kendi içinde önemlidir. Uzun yıllar egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğimiz bir ülke. Bunu bizden çok kez duydunuz. Bir ülke çıkıyor, kendi başına başka ülkelerin, komşu ülkelerin sınırlarını oranın yönetimine ve insanlarına sormadan değiştiriyor. Bu kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna, Rusya karşısında ABD'den aldıkları destek için minnettar
Ukrayna, Rusya karşısında ABD'den aldıkları destek için minnettar
Ukrayna, Rusya karşısında ABD'den aldıkları destek için minnettar
Ukrayna, Rusya karşısında ABD'den aldıkları destek için minnettar
Ukrayna, Rusya karşısında ABD'den aldıkları destek için minnettar

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya karşısında ABD'den aldıkları destek için minnettar - Son Dakika
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