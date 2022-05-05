Ukrayna: Rusya, Kırım'a karadan koridor açmak için doğudaki saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika

Ukrayna, Rusya'yı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tam kontrol sağlamak ve bu topraklar ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında karadan bir koridor oluşturmak için saldırılarını sürdürmekle suçladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığından savaşın 71. gününe ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tam kontrol sağlamak ve bu topraklar ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında karadan bir koridor oluşturmak için Ukrayna'nın doğu bölgesindeki saldırı operasyonlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Rus güçlerinin Mariupol'daki Azovstal tesislerine saldırılarını artırdığı, doğudaki Popasna, Kreminna ve Torske bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, Ukrayna ordusunun da Harkiv ve İzyum istikametinde karşı saldırıya geçtiği belirtildi.

Rus ordusunun kuşattığı Mariupol'daki Azovstal'da direnen Azak Taburları komutan yardımcısı Svyatoslav Palamar da Rus güçlerinin 3 gün önce girdiği Azovstal'a karadan ve havadan saldırılarını artırdığını, bölgede zorlu ve kanlı çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

Palamar, Azovstal'da çok sayıda yaralının olduğuna dikkati çekerek Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve uluslararası toplumdan ölen askerlerin defnedilmesi için imkan sağlanması ve yaralıların kurtarılmasıyla ilgilenmelerini istedi.