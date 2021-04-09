Ukrayna-Rusya krizi: CNN'e konuşan ABD yetkilisi, Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi - Son Dakika
BBC

Ukrayna-Rusya krizi: CNN'e konuşan ABD yetkilisi, Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi

09.04.2021 06:17
Ukrayna-Rusya krizi: CNN'e konuşan ABD yetkilisi, Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi, System.String[]

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Ukrayna'ya destek için önümüzdeki haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Ukrayna'ya destek için önümüzdeki haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi.

Adı açıklanmayan Pentagon yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırında askeri varlığını artırmasını dikkatle izlediklerini belirtti.

Pentagon yetkilisi, Amerikan donanmasının Karadeniz'de düzenli olarak faaliyet gösterdiğini ancak savaş gemilerinin konuşlandırılmasının Rusya'ya "ABD'nin gelişmeleri dikkatle izlediği" mesajı vereceğini kaydetti.

Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında keşif uçuşlarını sürdürdüklerini ve Rusya'nın Kırım'daki askeri faaliyetlerini takip ettiklerini söyleyen yetkili, "Sayıları artan Rus güçleri askeri bir harekata başlayacakları izlenimi vermiyor ancak koşullar değişirse, biz de yanıt vermek için hazır olacağız" dedi.

1936 tarihli Montrö Sözleşmesi hükümleri gereği, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermeden 15 gün önce Türkiye'ye bildirimde bulunması gerekiyor.

CNN'in haberine göre, ABD'nin Türkiye'ye bildirimde bulunup bulunmadığı belirsiz.





Amerikalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırında, Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten bu yana hiç bu kadar fazla sayıda asker konuşlandırmadığını söylüyor.

Ukrayna ordusunun Mart ayı sonundaki tahminine göre, sınıra hareket eden Rus askerlerin sayısı yaklaşık 20 bin.

Rusya'yla Ukrayna arasında son haftalarda gerginliğin artmasının ardından geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Ukraynalı meslektaşlarını aramışlar ve Washington'un Kiev'e destek mesajını iletmişlerdi.

Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: 'Gerekirse müdahale ederiz'

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki Donbas bölgesindeki gelişmelere, gerekirse vatandaşlarına yardım etmek için müdahale edebileceğini söyledi.

Dmitriy Kozak, "Her şey, yangının ne kadar büyük olacağına bağlı. Çatışmaların şiddetlenmesi Ukrayna için sonun başlangıcı olabilir" dedi.

Kozak, "Eğer Devlet Başkanımız Putin'in dediği gibi Donbas'ta bir Srebrenitsa senaryosu yaşanırsa, görünen o ki oradaki vatandaşlarımızı korumak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesinde (Donetsk ve Lugansk) tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014'ten bu yana aralıklı olarak devam ediyor. Çatışmalar son dönemde şiddetlenmişti.





Ukrayna Parlamentosu, 7 yıl önce Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki gelişmeler sonrası Rusya'yı "saldırgan" ülke olarak nitelendiren yasayı onaylamıştı.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin müzakereleri Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu yürütüyor.

Taraflar arasında Temmuz 2020'de sağlanan kapsamlı ateşkes son dönemde sık sık ihlal ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki hafta önce Kırım'ın kurtarılmayı amaçlayan Askeri Güvenlik Stratejisi'ni hafta onaylamıştı.

Ukrayna-Rusya krizi: CNN'e konuşan ABD yetkilisi, Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi
Ukrayna-Rusya krizi: CNN'e konuşan ABD yetkilisi, Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi
Ukrayna-Rusya krizi: CNN'e konuşan ABD yetkilisi, Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi

Amerika Birleşik Devletleri, Karadeniz, Ukrayna, Savaş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna-Rusya krizi: CNN'e konuşan ABD yetkilisi, Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi - Son Dakika Dünya

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