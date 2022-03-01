Ukrayna - Rusya müzakereleri sonrası konuşan Peskov: "Değerlendirme yapmak için henüz çok erken" - Son Dakika
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Ukrayna - Rusya müzakereleri sonrası konuşan Peskov: "Değerlendirme yapmak için henüz çok erken"

01.03.2022 15:16
Ukrayna - Rusya müzakereleri sonrası konuşan Peskov: "Değerlendirme yapmak için henüz çok erken"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus'ta gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini fakat değerlendirme yapılması için erken olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus'ta gerçekleşen Rusya- Ukrayna müzakereleri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini fakat değerlendirme yapılması için erken olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri operasyonlar çerçevesinde Rus gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Ukrayna'da barış ve ateşkes sağlanması için dün Belarus'ta gerçekleşen Ukrayna-Rusya müzakerelerinin sonuçlarına dair düşünceleri sorulan Peskov, "Elbette başkan bilgilendirildi. Herhangi bir değerlendirme yapmak için çok erken" ifadelerine yer verdi. Bu müzakerelerin yanı sıra Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşmenin planlanıp planlanmadığına dair gelen soruya da kısa bir cevap veren Peskov, "Hayır, henüz böyle bir plan yok" dedi.

"KİMSE TUTUMUMUZU DEĞİŞTİREMEYECEK"

Batılıların uyguladığı ekonomik yaptırımların kendilerini etkileyip etkilemediği sorusuna cevap veren Peskov, "Muhtemelen yaptırım uygulayarak tutumumuzu değiştirmeye zorlayabileceklerini sanıyorlar. Burada bunun mevzu bahis olamayacağı açık, kimse tutumumuzu değiştiremeyecek. Birileri bizi cezalandırmak istiyorsa da bizim yapacak bir şeyimiz yok, cezalandırın. Batı'da herhangi bir varlığımız yok, herhangi bir hesabımız yok, cezalandırın sorun değil" şeklinde konuştu.

"ZELENKSKİY, ÜLKENİN MEŞRU BAŞKANIDIR"

Zelenskiy'in, Ukrayna'nın meşru devlet başkanı olduğunu ve orduya silah bırakma talimatı verebileceğini savunan Peskov, "Ukrayna devlet başkanı ülkenin meşru başkanıdır. Zelenskiy isterse orduya silah bırakma talimatı verebilir ve böylelikle kimse zarar görmez" diye konuştu.

"SİVİL ALTYAPILARA VEYA KONUT BİNALARINA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMİYORUZ"

Rusya'nın Ukrayna operasyonları sırasında sivil ölümlere yol açıldığı iddialarına da cevap veren Peskov, "Rus birlikleri özel operasyonlar sırasında sivil altyapılara veya konut binalarına saldırı gerçekleştirmiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece Ukrayna'nın militarizmden arındırılmasından, askeri tesislerden bahsediyoruz. Eğer sivil ölümleriyle ilgili belirli bir olaydan haberdarsanız bunlarla ilgili Savunma Bakanlığı ile temasa geçmenizi öneririz" ifadelerini kullandı. Ukrayna tarafından Rusya'nın misket ve vakum bombaları kullandığı yönündeki iddialarına da cevap veren Peskov, "Bu yalan haber" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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