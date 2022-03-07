Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor - Son Dakika

Ukrayna- Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin 3. turunun bugün 15.00'te başlaması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, ikili müzakerelerin 3. turu bugün gerçekleşecek. Belaruslu politikacı Yuri Voskresensky yaptığı açıklamada, "Görüşme 15.00'e planlandı fakat saat Ukrayna heyetinin lojistik problemlerine göre değişebilir" dedi. Rusya heyetinin Belarus'ta hazır olduğunu ifade eden Voskresensky, "Görüşme, bir önceki müzakerinin yapıldığı yer olan Belovezhskaya Pushcha'daki Hunter's House'da gerçekleşecek" sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ilk müzakere 28 Şubat'ta, 2. müzakere ise 3 Mart'ta gerçekleşmişti.

(İHA)