Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 2. turunun bu akşam yapılacağı açıklandı - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 2. turunun bu akşam yapılacağı açıklandı

02.03.2022 15:21
Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 2. turunun bu akşam yapılacağı açıklandı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya ile müzakerelerin 2. turunun bu akşam yapılacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya ile müzakerelerin 2. turunun bu akşam yapılacağını duyurdu.

Arestoviç, düzenlediği basın toplantısında, müzakerelerin 2. turuna da ilk turdaki heyetlerin katılacağını belirtti.

Başdanışman Arestoviç, Ukrayna'nın müzakerelerde kendi pozisyonlarında ısrar etmeye devam edeceğini aktardı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin ilk turu Belarus'un Ukrayna ile sınırında bulunan Gomel bölgesinde yapılmıştı.

Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti ile iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia ve Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov başkanlığındaki Ukrayna heyeti arasında yaklaşık 5 saat süren müzakerelerden bir sonuç elde edilmemişti.

Heyetler, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmıştı.

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Başdanışman, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 2. turunun bu akşam yapılacağı açıklandı - Son Dakika


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