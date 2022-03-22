Ukrayna: "Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı"Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Makariv'in kontrolünü geri aldı - Son Dakika
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Ukrayna: "Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı"Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Makariv'in kontrolünü geri aldı

22.03.2022 22:11

- Ukrayna: "Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı" Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Makariv'in kontrolünü geri aldı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun "3 günden fazla sürmeyecek" mühimmat ve yiyecek stoku bulunduğunu ifade etti.

- Ukrayna: " Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı"

Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Makariv'in kontrolünü geri aldı

KİEV - Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun "3 günden fazla sürmeyecek" mühimmat ve yiyecek stoku bulunduğunu ifade etti. Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasını da Ruslardan geri aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 27 gündür sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ordusunun mühimmatının ve yakıtının bitmek üzere olduğu belirtildi. Açıklamada, "Son 24 saat içinde 1 uçak, 6 insansız hava aracı, 2 helikopter kaybeden düşmanın mühimmatı da tükeniyor. Ordusuna desteğini sağlayamayan düşmanın sorunları devam ediyor. Mühimmatı ve yakıtı 3 günden daha fazla dayanmayacak. Ukraynalı kahramanlar düşmanın 13 saldırısını, 10 tankını, 3 topçu atış sistemini ve 4 aracını etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 300 askeri de öldü" ifadeleri kullanıldı.

Makariv kasabasında kontrol yeniden Ukrayna'da

Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasının da Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu Açıklamada, "Gün içerisinde savunucularımızın kahramanca mücadelesi sonucunda Makariv kasabası da düşmandan temizlendi ve Ukrayna bayrağı göndere çekildi" denildi.

Ukrayna: Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Makariv'in kontrolünü geri aldı
Ukrayna: Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Makariv'in kontrolünü geri aldı
Ukrayna: Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Makariv'in kontrolünü geri aldı

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı'Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Makariv'in kontrolünü geri aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: "Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı"Ukrayna, Kiev yakınlarındaki Makariv'in kontrolünü geri aldı - Son Dakika
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