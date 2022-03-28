Ukrayna Rusya'nın 33 günlük kaybını açıkladı - Son Dakika

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun savaşın başlangıcından bu yana kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 33 gündür sürerken, Rusya askeri kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı resmi açıklama ile 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.

(Bekir Keskin/ İHA)