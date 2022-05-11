Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'e saldırıları sürüyor - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'e saldırıları sürüyor

11.05.2022 17:16
Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'e saldırıları sürüyor

Rus ordusunun, Maiupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'nda direnişi sürdüren Ukrayna askerlerine karşı saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Rus ordusunun, Maiupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'nda direnişi sürdüren Ukrayna askerlerine karşı saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Fabrikada aylardır direniş gösteren Azov Taburunun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus uçaklarının son 24 saatte Azovstal üzerinde 38 sorti yaptığı bildirildi.

Fabrikanın uçakların yanı sıra top ve tanklarla ateşe maruz kaldığı belirtilen açıklamada, "Düşman, Ukrayna kalesini ele geçirme girişimlerinden vazgeçmiyor ve piyadelerin de desteklediği günlük saldırılarını sürdürüyor." ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, fabrikada yaklaşık 1000 Ukraynalı askerin bulunduğunu, bunlardan yarısının acil tıbbi desteğe ihtiyacı olan yaralılar olduğunu belirtti.

Vereşçuk, Rus güçlerin saldırılarını sürdürerek fabrikada sağ kalan tüm askerleri yok etmek istediğini kaydetti.

Askerlerin Azovstal'den çıkartılması gerektiğini belirten Vereşçuk, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün tahliye sürecine katılmak için hazır olduğunu bildirdi.

Vereşçuk, "Rusya ile iş birliği tecrübesi olan, Putin'in kim olduğunu iyi bilen dünya liderlerinin desteğine ihtiyacımız var. İnsani koridorlar hususunda Rusya ile anlaşmak için arabuluculuk yapacak devlet başkanlarının yardımına ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Rus ordusu Mariupol kentinde kontrolü sağlasa da haftalar süren çatışmalara rağmen Azovstal'e girememişti.

Azovstal'deki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar BM'nin girişimleriyle tahliye edilmişti. Fabrikadaki Ukrayna askerleri ise gıda, su ve ilaç sıkıntısına rağmen direnişi sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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