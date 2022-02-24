Ukrayna, Rusya'nın Belarus sınırı tarafından da saldırdığını açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Belarus sınırı tarafından da saldırdığını açıkladı

24.02.2022 10:49

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya'nın saldırısına uğradığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya'nın saldırısına uğradığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 sıralarında Ukrayna'nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya'nın saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırıda, sınır birlikleri ve kontrol noktalarının topçu, ağır teçhizat ve hafif silahlarla hedef alındığı ve bunun Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv ve Zhytomyr bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Senkivka-Velesivka bölgesinde Rus tanklarının sınırı geçtiği görüldü.

Ukrayna, Rusya'nın Belarus sınırı tarafından da saldırdığını açıkladı
Ukrayna, Rusya'nın Belarus sınırı tarafından da saldırdığını açıkladı
Ukrayna, Rusya'nın Belarus sınırı tarafından da saldırdığını açıkladı

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Ukrayna, Belarus, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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