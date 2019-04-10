Ukrayna, Rusya'nın Desteklediği Ayrılıkçıları Vurdu
1 saat önce
Ukrayna Ordusu, Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılara ait gözlem bölgelerini vurdu.
Ukrayna
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:32 Kaynak: İHA
Ordusu, Rusya
tarafından desteklenen ayrılıkçılara ait gözlem bölgelerini vurdu.
Ukrayna Ordusu, çatışmaların yaşandığı Donbas Bölgesi'nde bulunan ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılara ait olan bazı gözlem bölgelerini vurdu. Donbas 46'ncı Kolinovo Taburu'na bağlı birlikler tarafından yapılan operasyonda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaştan sonra Donbass bölgesinde hakimiyet kuran Rusya yanlısı muhalifler Donetsk Halk Cumhuriyeti
ve Luhansk
Halk Cumhuriyeti olarak adlandırdıkları ülkeler kurarak tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etti. - KİEV
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