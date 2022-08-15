Ukrayna: Rusya, Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya, Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ediyor

15.08.2022 11:30
Ukrayna: Rusya, Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ediyor

Ukrayna, Rusya'nın Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ettiğini ve son 24 saatte bölgede 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna, Rusya'nın Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ettiğini ve son 24 saatte bölgede 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukraynskaya Pravda sitesinin ülkenin askeri bölge idarelerinden derlediği haberine göre, dün gece Mıkolayiv kentine düzenlenen saldırı sonucu kentte bir eğitim kurumu binası hasar gördü.

Sumi bölgesinde ise dün gün boyu süren bombalı saldırılar sabah saatlerinde yeniden başlarken Harkiv bölgesine de gece Rusya'nın Belgorod sınırlarından 10'dan fazla füze atışı yapıldı.

Dnepropetrovsk bölgesinde de Sinelnikovski ve Nikopol kentleri Rusya'nın grad füzeleriyle vuruldu, bir Rus füzesi Ukrayna ordusu tarafından etkisiz hale getirildi.

Ukrayna, son 24 saatte Rusya'nın Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ettiğini, özellikle Bahmut, Nikolayevka, Ugledar, Avdeevka gibi birçok yerleşim bölgesinin Smerç, grad ve S-300 ile vurulduğunu bildirdi.

Saldırılar sonucunda ise Donetsk bölgesinde 3 sivil hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Ayrıca 3 apartman ve 28 müstakil ev hasar gördü.

Öte yandan Ukrayna sitelerinde yer alan haberlerde, 2019'da Ukrayna Hava Kuvvetlerinin en iyi pilotu seçilen Anton Listopad'ın Rusya ile savaşta hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Donetsk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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