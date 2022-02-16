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Ukrayna, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasına ilişkin tasarıyı BMGK'ya taşıdı - Son Dakika

Ukrayna, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasına ilişkin tasarıyı BMGK'ya taşıdı

16.02.2022 23:04
Ukrayna, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasına ilişkin tasarıyı BMGK'ya taşıdı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından tanınmasına yönelik kabul edilen taslağı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi için girişimde bulunduklarını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından tanınmasına yönelik kabul edilen taslağı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi için girişimde bulunduklarını açıkladı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından tanınmasına yönelik kabul edilen taslağı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne taşıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yaptığı açıklamada, Duma'da kabul edilen taslağın yarın BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi için girişimde bulunduklarını açıklarken, kararın "Minsk anlaşmalarını ve barış sürecini baltaladığını" ifade etti.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Serhiy Kyslytsia'nın BM Genel Sekreteri Anotnio Guterres'de dahil tüm üye devletlere bir çağrı gönderdiği bildirildi. Kyslytsia, "Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyet'ini tanıması, Minsk anlaşmalarından bariz bir şekilde geri çekilmesi anlamına gelecek ve Ukrayna ve ortaklarının şu anda aktif olarak teşvik etmeye çalıştığı siyasi ve diplomatik çözüme ciddi bir darbe indirecektir" dedi.

(İHA)

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Donetsk Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Luhansk, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasına ilişkin tasarıyı BMGK'ya taşıdı - Son Dakika


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