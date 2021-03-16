Ukrayna Rusya'nın ilhak nedeniyle hesap vermesini sağlamakta kararlı - Son Dakika

Ukrayna, topraklarını ilhak girişimi nedeniyle Rusya'nın adalet önünde hesap vermesini sağlamakta kararlı olduğunu bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Kırım'ın ilhakını onaylayan sözde referandumun 7'nci senesi dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, ilhak sayesinde Rusya'nın yarımadada askeri varlığını artırdığı ve Avrupa ve Akdeniz bölgesinin güvenliği için potansiyel bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Kırım'ın kurtarılmasında ve Ukrayna topraklarını ilhak girişimi nedeniyle Rusya'nın adalet önünde hesap vermesini sağlamakta kararlı olunduğu ifade edilen açıklamada, konuya ilişkin Ukrayna tarafından açılan davaların uluslararası mahkemelerde sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, kısa zaman önce "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"nin kabul edildiğine dikkati çekilerek, Ukrayna'nın ve uluslararası partnerlerin gayretleriyle Kırım'da anayasal düzenin tekrar sağlanacağı ifade edildi.