Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak

25.02.2022 19:05
Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesini etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesini etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin uzun menzilli silahlar yardımıyla Ukrayna'ya karşı saldırı harekatını sürdürdüğüne işaret edildi.

Rus birliklerinin personel ve ekipman kaybetmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırının başlangıcından itibaren Rusya'nın 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Odessa'daki Pivdenniy Limanı'nın 12 mil açıklarında Moldova bandralı bir yakıt ikmal gemisinin bir Rus gemisi tarafından vurulduğunu açıkladı.

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Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rusya'nın kaybı 2 bin 800 asker, 80 tank, 10 uçak - Son Dakika
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