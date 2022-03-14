Ukrayna, Rusya'nın Lviv'e saldırısını NATO'ya sinyal olarak değerlendirdi - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Lviv'e saldırısını NATO'ya sinyal olarak değerlendirdi

14.03.2022 18:02
Ukrayna, Rusya'nın Lviv'e saldırısını NATO'ya sinyal olarak değerlendirdi

Ukrayna, Rusya'nın gerçekleştirdiği ve 35 kişinin hayatını kaybettiği, 134 kişinin yaralandığı Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi.

Ukrayna, Rusya'nın gerçekleştirdiği ve 35 kişinin hayatını kaybettiği, 134 kişinin yaralandığı Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi.

Lviv Medya Merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Ukrayna Devleti Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonu Bakanı Irina Vereshchuk, Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Kozitski ve Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi katıldı.

Saldırının düzenlendiği merkezin çok sayıda yabancı kadın ve erkek eğitmene ev sahipliği yaptığını belirten Başbakan Yardımcısı Vereshchuk, Rusya'nın doğrudan NATO'yu hedef aldığını vurguladı.

Vereshchuk, "Rusya'nın dün NATO ortaklarımıza özgür dünyaya çok özel bir sinyal gönderdiğini biliyoruz. ve bence bu mesaja çok net ihtiyacımız var. Rusya, gezegenin her yerinde kimsenin kendini güvende hissetmemesi gerektiğinin sinyalini veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisin, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi olarak hizmet verdiğini vurgulayan Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Kozitski, bundan dolayı 2014'ten beri yabancı görevlilerin kampta çalıştığını ve savaş nedeniyle burada bulunmadıklarını ifade etti.

Rusya'yı yalancılıkla suçlayan Kozitski, "Yabancı servis üyeleri arasında can kaybı yok. Bunlar, Rusya Federasyonu tarafından yayılan sahte bilgilerdir." dedi.

"Saldırının nereden yapılacağı hakkında bir tahminimiz yok"

Şehir merkezinde herhangi bir askeri üssün bulunmadığını söyleyen Lviv Belediye Başkanı Sadovyi, şu anda dünyanın en büyük göçmen merkezlerinden biri haline geldiklerini bildirdi.

Sadovyi, "Saldırının nereden yapılacağı hakkında bir tahminimiz yok. Mesela bu son füzeler, Rusya tarafından Karadeniz üzerinden ateşlendi." ifadesini kullandı.

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Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, Medya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'nın Lviv'e saldırısını NATO'ya sinyal olarak değerlendirdi - Son Dakika


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