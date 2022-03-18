Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 109 çocuk öldü - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 109 çocuk öldü

18.03.2022 11:23
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 109 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 109 çocuğun hayatını kaybettiği, 130 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 109 çocuğun hayatını kaybettiği, 130 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanında 439 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 63'nün tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 109 çocuğun öldüğü, 130 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 109 çocuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 109 çocuk öldü - Son Dakika
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