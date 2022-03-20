Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü

20.03.2022 11:49
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 115 çocuğun hayatını kaybettiği, 140 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 115 çocuğun hayatını kaybettiği, 140 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 489 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 69'unun tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 115 çocuğun öldüğü, 140 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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