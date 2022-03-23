Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü

23.03.2022 10:26
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 121 çocuğun hayatını kaybettiği, 167 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 121 çocuğun hayatını kaybettiği, 167 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 548 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 72'sinin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 121 çocuğun öldüğü, 167 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü - Son Dakika


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