Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 167 çocuk öldü - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 167 çocuk öldü

06.04.2022 09:54
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 167 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 927 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 167 çocuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 167 çocuk öldü - Son Dakika
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