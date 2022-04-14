Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü

14.04.2022 10:17
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında binden fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 91'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü - Son Dakika
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