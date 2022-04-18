Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 205 çocuğun hayatını kaybettiği, 362 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1000'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 95'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 205 çocuğun hayatını kaybettiği, 362 çocuğun yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 205 çocuk öldü - Son Dakika