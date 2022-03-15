Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 97 çocuk öldü - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 97 çocuk öldü

15.03.2022 22:49
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 97 çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü bildirdi.

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerince Ukrayna'da düzenlenen saldırılar sonucu bugüne kadar 97 çocuğun hayatını kaybettiği, 100'den fazla çocuğun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Her gün en az 5 çocuk bombardımanlar altında ölüyor." ifadesi kullanıldı.

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Ukrayna, Rusya, Mart, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 97 çocuk öldü - Son Dakika


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