Ukrayna: Rusya'nın Slovyansk şehrine füze saldırılarında bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Rusya'nın Slovyansk şehrine füze saldırılarında bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı

27.03.2023 14:08
Ukrayna: Rusya'nın Slovyansk şehrine füze saldırılarında bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın Slovyansk şehrine düzenlediği füze saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın Slovyansk şehrine düzenlediği füze saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavel Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların yerel saatle 10.30 sıralarında S-300 füzeleriyle Slovyansk şehrine saldırdığını belirtti.

"Saldırılar sonucu en az bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı, idare ve ofis binaları, 5 apartman ve 7 müstakil ev yıkıldı." ifadesini kullanan Kirilenko, Slovyansk'ta yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Aynı saatte Rus ordusunun Drujkovka şehrine de füze saldırıları gerçekleştirdiğini kaydeden Kirilenko, iki füzenin isabet ettiği kimsesizler evinin tamamen yıkıldığını anlattı.

Kirilenko, Rus güçlerinin bugün Avidiyivka'ya da füze saldırısı düzenlediğine dikkati çekerek, saldırılarda bir otelin ve mahkeme binasının hasar gördüğü bilgisini verdi.

Ayrıca Kirilenko, Rusların gün içinde Kurahove, Soledar, Zvanivka ve diğer yerleşim yerlerini de bombaladığını kaydetti.

"Bu saldırganlığa karışan herkes sorumlu tutulacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Slovyansk saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Rus terörüyle başlayan bir gün daha. Saldırgan devlet, Slovyansk'ımızı bombaladı." ifadesini kullanan Zelenskiy, saldırılarda ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Düşman şunu bilmeli Ukrayna, insanlarımıza yapılan zorbalığı, bu ölümleri ve yaralanmaları affetmeyecek. Tüm Rus teröristler yenilgiye uğrayacak. Bu saldırganlığa karışan herkes sorumlu tutulacak." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ukrayna: 'Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü' Ukrayna: 'Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü' Askeri ateşe eşleri depremzede kadın ve çocuklarla buluştu Askeri ateşe eşleri depremzede kadın ve çocuklarla buluştu

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya'nın Slovyansk şehrine füze saldırılarında bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü
14:55 Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç
14:52 İmza yarışında son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı artık mucizelere kaldı
14:55 Amatör Lig'de yine olay! Polis müdahale etmese can kaybı olabilirdi
14:49 Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
14:50 İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak
14:44 İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz edecek
14:43 Kızılcık Şerbeti'nde nefes kesen fragman! Nursema ve Umut dudak dudağa
14:31 Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı
14:25 İmzalar resmen atıldı! Fenerbahçe ile Zenit arasında dev anlaşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 15:08:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna: Rusya'nın Slovyansk şehrine füze saldırılarında bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement