Ukrayna, Rusya'nın ürettiği Covid-19 aşısını yasakladı - Son Dakika

Ukrayna, Rusya'nın ürettiği Covid-19 aşısını yasakladı
29.01.2021 16:42
Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşısı Ukrayna'da yasaklandı.
Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşısı Ukrayna'da yasaklandı.
Ukrayna Parlamentosu, Rusya'da korona virüse karşı üretilen "Sputnik V" aşısının ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onayladı. Ukraynalı milletvekili Viktoriya Syumar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Rusya'nın geliştirdiği korona virüs aşısını Ukrayna'da satışının yasaklandığını duyurdu. Milletvekili Syumar, "Ukrayna Meclisi Sağlık Komisyonu, agresif ülke Rusya'nın ürettiği korona virüs aşısı Sputnik V'in satışını Ukrayna genelinde yasakladı. Rusya, böylelikle kendi şüpheli aşı deneylerini Ukraynalılar üzerinde yapamayacak" ifadelerini kullandı.
(Bekir Keskin/İHA)
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