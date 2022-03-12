Ukrayna, Rusya'nın Vasılkiv'deki askeri havaalanına en az 6 füze fırlattığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Rusya'nın Vasılkiv'deki askeri havaalanına en az 6 füze fırlattığını duyurdu

12.03.2022 11:05
Ukrayna, Rusya'nın Vasılkiv'deki askeri havaalanına en az 6 füze fırlattığını duyurdu

Ukrayna, başkent Kiev yakınlarındaki Vasılkiv kentinde bulunan askeri havaalanı bölgesine Rusya'nın en az 6 füze fırlattığını duyurdu.

Ukrayna, başkent Kiev yakınlarındaki Vasılkiv kentinde bulunan askeri havaalanı bölgesine Rusya'nın en az 6 füze fırlattığını duyurdu.

Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 07.00 civarında Vasılkiv'deki askeri havaalanının bulunduğu bölgeye Rus birlikleri güçlü hava saldırısı düzenledi.

En az 6 füzenin fırlatıldığı saldırı sonucunda bölgedeki bir petrol deposu alev aldı ve mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi.

Kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede polis, hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

YORUMLAR
500
Savaşın 17. günü: Ukrayna, Kiev yakınlarında konuşlanan Rus tanklarını yok etti Savaşın 17. günü: Ukrayna, Kiev yakınlarında konuşlanan Rus tanklarını yok etti Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu Rusya, Vasilkov'u 6 füzeyle vurdu

Ukrayna, Rusya, Kiev, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'nın Vasılkiv'deki askeri havaalanına en az 6 füze fırlattığını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
10:23 Bağcılar'da önce yangın, sonra patlama: Patlama anı görüntülendi
10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:11:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'nın Vasılkiv'deki askeri havaalanına en az 6 füze fırlattığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement