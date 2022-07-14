Ukrayna Ulusal Polisinin açıklamasında da kent merkezindeki subay ordu evine ve yakınlarındaki konutlara 3 füzenin isabet ettiği bilgisi yer aldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ukrayna: Rusya'nın, Vinnıtsya kentine yaptığı füze saldırısında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

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