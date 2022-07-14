Ukrayna: Rusya'nın, Vinnıtsya kentine yaptığı füze saldırısında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya'nın, Vinnıtsya kentine yaptığı füze saldırısında ölü sayısı 12'ye yükseldi

14.07.2022 13:59

Patlama sonrası bölgenin durumu Acil müdahale Enkazda arama kurtarma çalışmaları Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.

Patlama sonrası bölgenin durumu

Acil müdahale

Enkazda arama kurtarma çalışmaları Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Ulusal Polisinin açıklamasında da kent merkezindeki subay ordu evine ve yakınlarındaki konutlara 3 füzenin isabet ettiği bilgisi yer aldı.

İsabet alan yerlerde çıkan yangının bölgedeki otoparka sıçradığı ve yaklaşık 50 aracın yandığı ifade edildi.

Ekiplerin yangın söndürme ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya'nın, Vinnıtsya kentine yaptığı füze saldırısında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: Rusya'nın, Vinnıtsya kentine yaptığı füze saldırısında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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