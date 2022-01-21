Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında roketatar sistemlerini kullanarak askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatta BM-21 "Grad" model çok namlulu roketatar sistemlerinin kullanıldığı aktarıldı.
Kırım yakınlarındaki Herson bölgesinde gerçekleştirdiği belirtilen tatbikatın, ordunun ani durum değişmelerine hazırlıklı olması için yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında askeri tatbikat yaptı - Son Dakika