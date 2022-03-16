Ukrayna, Rusya'nın "zehirli maddelerle provokasyon hazırlığı yapıldığı" iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın "zehirli maddelerle provokasyon hazırlığı yapıldığı" iddialarını yalanladı

16.03.2022 22:58
Ukrayna, Rusya'nın "zehirli maddelerle provokasyon hazırlığı yapıldığı" iddialarını yalanladı

Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığının "Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) zehirli maddeler kullanarak provokasyon hazırlığı yaptığı" iddialarını yalanladı.

Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığının "Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) zehirli maddeler kullanarak provokasyon hazırlığı yaptığı" iddialarını yalanladı.

SBU'dan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığının söz konusu iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek bu açıklamaların dikkatleri kendi savaş suçlarından başka yöne çekme amaçlı ve "sahte" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "SBU'nun teoride bile olsa zehirli maddelerle provokasyon hazırlayamayacağını resmen not ediyoruz. Çünkü işgalcilerin yöntemleriyle hareket etmiyoruz. Görevimiz Ukrayna'yı korumak. ve bunu tüm halkla birlikte başarıyla yerine getiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Provokasyonla ilgili iddiaların, Rus işgalcilerin Donetsk bölgesi Mariupol yakınlarında sivillerin tahliye konvoyuna ateş açması ve yüzlerce şehir sakininin bulunduğu tiyatro binasının bombalanmasından sonra ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada "Dolayısıyla, saldırganların bu tür açıklamalarının dikkatleri bir savaş suçundan başka yöne çekmek için bir girişim olduğu açıktır. Ancak hiçbir sahtekarlık, sivillerin soykırımını ve Rus füzeleri ve bombaları tarafından tahrip edilen Mariupol'deki insani felaketi örtemez." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce SBU'nun zehirli maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığı yaptığını ileri sürmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'nın 'zehirli maddelerle provokasyon hazırlığı yapıldığı' iddialarını yalanladı - Son Dakika


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