Ukrayna: "Rusya, Odessa limanını füzeyle vurdu" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rusya, Odessa limanını füzeyle vurdu"

23.07.2022 14:01
Ukrayna: "Rusya, Odessa limanını füzeyle vurdu"

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Odessa limanını 4 füzeyle hedef aldığı, füzelerden 2'sinin limana isabet ettiği belirtildi.

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Odessa limanını 4 füzeyle hedef aldığı, füzelerden 2'sinin limana isabet ettiği belirtildi.

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 4 füzeyle Karadeniz'deki Odessa limanını hedef aldığı bildirildi. Açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı. Füzelerde 2'si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2'si limanın altyapısına isabet etti" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'dan tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Rusya'nın Odessa limanına füze saldırısı, verdiği sözleri tutmaması ve İstanbul anlaşması kapsamında BM ve Türkiye nezdindeki taahhütlerine uymaması 24 saatten az sürdü. Yerine getirmemesi durumunda Rusya, küresel gıda krizinin tüm sorumluluğunu üstlenecektir" ifadelerini kullandı.

Tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı

Öte yandan, dün Türkiye'nin liderliğinde, Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Birkaç hafta içinde tam olarak faaliyete geçmesi beklenen anlaşma kapsamında Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak. - ODESSA

YORUMLAR
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Fransa, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı Fransa, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı Azerbaycan: 'Tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım' Azerbaycan: 'Tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım'
Kaynak: İHA

Ukrayna, Türkiye, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna: 'Rusya, Odessa limanını füzeyle vurdu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: "Rusya, Odessa limanını füzeyle vurdu" - Son Dakika
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