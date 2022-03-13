Ukrayna: "Rusya olumlu konuşmaya başladı" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rusya olumlu konuşmaya başladı"

13.03.2022 19:13

- Ukrayna: "Rusya olumlu konuşmaya başladı" Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihail Podolyak, devam eden müzakerelerde Ukrayna'nın taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılanmaya başladığını açıkladı.

- Ukrayna: "Rusya olumlu konuşmaya başladı"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihail Podolyak, devam eden müzakerelerde Ukrayna'nın taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılanmaya başladığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken, müzakerelerin 4'üncü turunun yakında yapılması bekleniyor. Ukrayna yönetimi, Rusya'nın masada artık daha ılımlı olduğunu, kısa süre içinde bir sonuç alacaklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Merhaba, müzakerelerin nasıl yürüdüğüne ilişkin bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Önemli bir şeyi anlamalısınız. Rusya, Ukrayna'nın pozisyonunu, kendi ülke çıkarlarını koruduğunu anlamaya başladı. Masadaki pozisyonumuz çok sert ve ilk olarak askerlerin topraklarımızdan çıkarılmasına ve ateşkesin sağlanmasına ilişkin taviz vermeyeceğimizi Rusya anladı. Rusya olumlu konuşmaya başladı. Sayılı günler içinde olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Ukrayna'ya tüm bunlara dayanabildiği için minnettarım" dedi.

"Müzakerelerde ilerleme kaydediliyor, yakın zamanda anlaşmalar imzalanabilir"

Rusya tarafından da söz konusu müzakereler hakkında olumlu açıklamalar yapıldı. Rus müzakere heyetinde yer alan Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsy, bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini aktardı. Slutsy, "Müzakere heyetlerinin ilk toplantısına kıyasla Moskova ve Kiev bir sonuca ulaşma konusunda belirli bir ilerleme kaydetti. Kişisel beklentilerime göre bu ilerlemeler önümüzdeki birkaç gün içinde her 2 tarafın toplantısında imzalanmış anlaşmalara dönebilir. Taraflar arasındaki anlaşmalar birçok insanı kurtarmaya yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Rusya olumlu konuşmaya başladı
Ukrayna: Rusya olumlu konuşmaya başladı
Ukrayna: Rusya olumlu konuşmaya başladı

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Müzakere, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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