Ukrayna: "Rusya, sadece Ukrayna'ya yönelik bir tehdit oluşturmadığını ispatladı" - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kulebo, Rusya'nın Karadeniz'de İngiliz gemisine karşı gösterdiği agresif tavrı eleştirerek, Rusya'nın sadece Ukrayna'ya yönelik bir tehdit oluşturmadığını ispatladığını ifade etti.

Karadeniz'de Rusya ve İngiltere arasındaki sıcak temasın ardından açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yaptığı açıklamıştı. İngiltere ise Rusya'nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamayı reddederek, HMS Defender'ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yaptığını belirtmişti.

Rusya ve İngiltere'nin ardından konuya ilişkin Ukrayna tarafından da açıklama gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kulebo yaptığı açıklamada, Rusya'nın, sadece Ukrayna'ya yönelik bir tehdit oluşturmadığını ispatladığını aktararak, "Bu hareket, Ukrayna'nın içinde bulunduğu pozisyona açık bir delildir. Rusya'nın Karadeniz'de ve Azak denizinde uyguladığı agresif ve provokatif tavır sadece Ukrayna için değil müttefiklerimiz içinde geçerli olduğu kanıtlanmıştır. Karadeniz'de Ukrayna ve NATO olarak karşılıklı yeni hareketlere yeniden ihtiyaç vardır" dedi.

(Bekir Keskin/İHA)