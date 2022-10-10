Ukrayna: Rusya, savaş hattında savaşma yeteneğine sahip değil - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya, savaş hattında savaşma yeteneğine sahip değil

10.10.2022 11:08
Ukrayna: Rusya, savaş hattında savaşma yeteneğine sahip değil

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın başkent Kiev'in merkezini kasıtlı olarak bombaladığını belirterek, "Rusya, savaş hattında savaşmaya değil ancak sivilleri öldürme yeteneğine sahip." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın başkent Kiev'in merkezini kasıtlı olarak bombaladığını belirterek, "Rusya, savaş hattında savaşmaya değil ancak sivilleri öldürme yeteneğine sahip." ifadesini kullandı.

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kentine yaptığı hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Kiev'in merkezi dahil Dnepro ve Zaporijya'yı kasıtlı olarak bombalamasının "terörist Kremlin'in" bir başka kanıtı olduğunu belirten Podolyak, "Rusya, savaş hattında savaşmaya değil ancak sivilleri öldürme yeteneğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Podolyak, Ukrayna'nın şu anda konuşmak yerine hava savunma sistemlerine ve uzun menzilli füzelere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya, savaş hattında savaşma yeteneğine sahip değil - Son Dakika

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