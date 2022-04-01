Ukrayna-Rusya savaşı Alman şirketlerinin malzeme sorununu artırdı - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya savaşı Alman şirketlerinin malzeme sorununu artırdı

01.04.2022 14:30
Ukrayna-Rusya savaşı Alman şirketlerinin malzeme sorununu artırdı

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Ukrayna-Rusya savaşının Alman sanayisindeki malzeme sorununu daha da artırdığını bildirdi.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Ukrayna- Rusya savaşının Alman sanayisindeki malzeme sorununu daha da artırdığını bildirdi.

Ifo, şirketlerin tedarik sıkıntılarına yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, martta Almanya'daki şirketlerin yüzde 80,2'si ara ürün ve ham madde tedarikindeki darboğazlar başta olmak üzere sorunlar yaşandığını belirtti. Şubat ayında bu oran yüzde 74,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Ifo'ya göre, Alman endüstrisinin kilit sektörlerindeki malzeme kıtlığından şikayet eden şirketlerin oranı çok yüksek bir seviyede kalmaya devam etti.

Otomotiv endüstrisi, makine mühendisliği ve elektrik endüstrisindeki 10 şirketten 9'u teslimat sorunu yaşadığını bildirirken, kimya sektöründe ise sorun yaşayan şirketlerin oranı yüzde 58,4'ten 70,5'e yükseldi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ukrayna'da Rusya'nın başlattığı savaşın birçok şirket için tedarik sıkıntısını daha da kötüleştirdiğini belirterek "Tedarik zincirlerinin artık mevcut sorunların yanında başa çıkılması gereken yeni sorunları var. Örneğin Alman sanayi şirketlerinin yüzde 17'si Rusya'dan ithalat yapıyor." İfadesini kullandı.

Wohlrabe, "Şirketler başlangıçta durumun yaz aylarında rahatlayacağını bekliyordu, ancak herhangi bir gevşeme şimdi daha da geç gelecek." dedi.

Öte yandan, ülkede birçok şirket, enerji veya ham madde gibi maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle savaşın yükünü hissederken çok sayıda şirket de gelecek 3 ay içinde fiyatlarını yükseltmek istiyor.

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Ekonomi, Ukrayna, Rusya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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