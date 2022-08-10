Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu - Son Dakika
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Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu

10.08.2022 22:39
Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Ukrayna- Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Savaşın başlamasıyla belirli aralıklarla süren gümrük kapısındaki tır kuyruğu, 6 kilometreyi aşarak Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyüne ulaştı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla söz konusu tır kuyruğunun belirli aralıklarla oluştuğunu aktaran Demirci, "Aslında biz ilgili bakanlık ile yaptığımız görüşmelerde mevcut kapıda altyapı ve personel sayısına yönelik çalışmalar yaptık. Mevcut kapıda personel sayısında artışa gidildi. Ancak bu da yeterli olmuyor. Çünkü kara yolu ulaşımının, bu kapıya talebin her geçen gün arttığını görüyoruz." diye konuştu.

Demirci, sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu - Son Dakika

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