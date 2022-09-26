Polonya'da bölge konseyi, hava kirliliği tedbirlerinde yapılacak değişiklikleri oyladı

Ukrayna- Rusya Savaşı ve Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını kısıtlamasıyla beraber enerji fiyatları yükselmeye devam ediyor. Polonya Malopolska bölge konseyi tarafından 2017 yılında oy birliği ile imzalanan emisyon kontrol standartlarına önerilen değişikliklerle beraber vatandaşlar, çöpler dahil her türlü yakıtı ısınmada kullanılabilecek. Taslakta izin verilen yakıtlar çevre aktivistleri tarafından endişeyle karışlanırken Krakov'da düzenlenen oturumda konsey üyeleri yapılacak değişiklikleri oyladı. Oylamada iklim ve çevre aktivistleri pankart açtı.

Kaynak: AA

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