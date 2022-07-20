Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü

20.07.2022 17:58

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, mucizevi bir olay yaşandı. Ukraynalı bir asker, vücuduna isabet eden kurşunlardan cebindeki akıllı telefon sayesinde kurtuldu.

Ukrayna- Rusya arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, bazı zaman zaman mucizevi denilebilecek olaylar da yaşanıyor.

UKRAYNALI ASKERE GELEN KURŞUNU ENGELLEDİ

Bir Ukrayna askeri, vücuduna gelen kurşundan cebinden akıllı telefon sayesinde kurtuldu. Gelen kurşun akıllı telefonu delemedi.

iPhone, adeta çelik yelek oldu ve hayat kurtardı!

ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Videoyu yükleyen hesap, esprili bir şekilde "Rus askerleri yeleklerinde vücut zırhı olarak plaka taşıyıcıları kullanmak yerine telefon giymeye başlamalı" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Ukrayna, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü - Son Dakika
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