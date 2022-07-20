Ukrayna- Rusya arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, bazı zaman zaman mucizevi denilebilecek olaylar da yaşanıyor.
Bir Ukrayna askeri, vücuduna gelen kurşundan cebinden akıllı telefon sayesinde kurtuldu. Gelen kurşun akıllı telefonu delemedi.
Videoyu yükleyen hesap, esprili bir şekilde "Rus askerleri yeleklerinde vücut zırhı olarak plaka taşıyıcıları kullanmak yerine telefon giymeye başlamalı" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Teknoloji › Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü - Son Dakika