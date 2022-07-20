Videoyu yükleyen hesap, esprili bir şekilde "Rus askerleri yeleklerinde vücut zırhı olarak plaka taşıyıcıları kullanmak yerine telefon giymeye başlamalı" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna- Rusya arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, bazı zaman zaman mucizevi denilebilecek olaylar da yaşanıyor.

Kaynak: Shiftdelete

Ukrayna, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika › Teknoloji › Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü - Son Dakika

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