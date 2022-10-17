Son dakika haberleri | Ukrayna-Rusya savaşının yeni yüzü: Kamikaze dronelar - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ukrayna-Rusya savaşının yeni yüzü: Kamikaze dronelar

17.10.2022 11:58

Son dakika gündem haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda düzenlenen saldırılarda Ukraynalı yetkililer, kamikaze droneların kullanıldığını duyurdu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de art arda düzenlenen saldırılarda Ukraynalı yetkililer, kamikaze droneların kullanıldığını duyurdu. Ukrayna tarafı bunların İran yapımı Shahed-136 tipi dronelar olduğunu iddia ederken; İran ise bu droneların Rusya'ya verildiği iddialarını yalanladı.

Başkent Kiev'de dün gece ve bu sabah art arda patlamalar meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, söz konusu saldırıların kamikaze dronelarıyla yapıldığını belirtti. Zelenski, 'Bütün gece ve bu sabah, düşman sivil nüfusu korkutmaya çalışıyor. Kamikaze insansız hava araçları ve füzeler tüm Ukrayna'ya saldırıyor. Kiev'de bir konut vuruldu. Düşman şehirlerimize saldırabilir ama direncimizi kıramaz. İşgalciler adil bir ceza alacak ve gelecek nesiller tarafından kınanacak. Zafer kazanacağız' ifadelerini kullandı.

KAMİKAZE DRONE NEDİR?

Dünya basını, bu kamikaze droneları 'Ukrayna için yeni bir tehdit' olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre bu tip dronelar, küçük, taşınabilir ve kolayca havada kalabiliyor. Küçük olmaları sonucu havada tespit edilmeleri de zorlaşıyor. Hedefi vurduktan sonra infilak ettiği için bunlar 'intihar drone' olarak da bilinmektedir.

URKAYNA İRAN SATTI DERKEN, İRAN YALANLIYOR

Ukrayna hükümeti, Kiev'e son günlerde düzenlenen saldırılarda bu tip droneların kullanıldığını ifade etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, saldırılarda İran Uçak İmalat Sanayi Şirketi (HESA) tarafından üretilen, Shahed-136 tipi kamikaze dronelarının bu saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca bakanlık, son 13 saatte Ukrayna ordusunun 37 Shahed-136 tipi drone ve 3 seyir füzesini etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Ukrayna'nın açıklamalarına göre bu dronelar, Rusya tarafından alınarak savaşta kullanılıyor. Ancak İran hükümeti bu iddiaları yalanladı. 3 Ekim'de açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, 'İran İslam Cumhuriyeti, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere droneların Rusya'ya teslim edildiğine dair çıkan haberleri asılsız buluyor ve teyit etmiyor' demişti.

Shahed-136 droneları, 40 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre genişliğinde üretildi. Bu droneların tanesinin ortalama maliyetinin 20 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: DHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ukrayna-Rusya savaşının yeni yüzü: Kamikaze dronelar - Son Dakika

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