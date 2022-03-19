Ukrayna: Rusya, son 24 saatte 38 askeri araç ile 100'den fazla askerini kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya, son 24 saatte 38 askeri araç ile 100'den fazla askerini kaybetti

19.03.2022 22:59
Ukrayna: Rusya, son 24 saatte 38 askeri araç ile 100'den fazla askerini kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bugünkü çatışmalarda Rus ordusunun aralarında tank, zırhlı araç ve kamyonların da bulunduğu 40'a yakın askeri araç ile 100'den fazla askerini kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bugünkü çatışmalarda Rus ordusunun aralarında tank, zırhlı araç ve kamyonların da bulunduğu 40'a yakın askeri araç ile 100'den fazla askerini kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun 10 saldırısının başarılı bir şekilde püskürtüldüğü kaydedildi.

Son 24 saatte Rus ordusuna ait 13 zırhlı personel taşıyıcı, 8 tank, 7 zırhlı piyade savaş aracı ile 10 kamyonunun yok edildiği aktarılan açıklamada, bugünkü çatışmalarda ayrıca 100'den fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

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Tragger, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya, son 24 saatte 38 askeri araç ile 100'den fazla askerini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rusya, son 24 saatte 38 askeri araç ile 100'den fazla askerini kaybetti - Son Dakika
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