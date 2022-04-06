Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor

06.04.2022 22:45
Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını bildirdi.

Genelkurmaydan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya'nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği belirtildi.

Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Donetsk, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor - Son Dakika


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