Ukrayna, Rusya ve Avrupa Arasındaki Doğal Gaz Görüşmeleri Devam Ediyor

Ukrayna, Rusya ve Avrupa ülkeleri arasındaki doğal gaz görüşmesinin ikinci ayağı bugün Brüksel'de yapılacak.

Ukrayna, Rusya ve Avrupa ülkeleri arasındaki doğal gaz görüşmesinin ikinci ayağı bugün Brüksel'de yapılacak.



Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine dağıtımının ele alınacağı görüşmeye Avrupa ülkelerini temsilen Avrupa Enerji Birliği Başkanvekili Maroşa Şefçoviça; Ukrayna'yı temsilen Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Naftogaz Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kobolev; Rusya adına ise Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Gazprom Yönetim Kurulu Başkanvekili Aleksandr Medvedev katılacak.



Öte yandan, "Yapılacak anlaşmalarda Ukrayna'nın görevi gazı muhafaza etmek ve ikincil olarak da anlaşmanın Avrupa kanunlara göre olmasını sağlamak" diyen Kobolev, "2009 yılında yapılan ve 2020 yılında son bulacak olan gaz anlaşması yenilenmezse transit işleminin devamı olmayacak" dedi. - KİEV

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